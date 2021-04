Utilfreds elbilejer klagede: Ikke nok strøm til at køre på arbejde

En elbilejer har klaget over sin bils rækkevidde til Ankenævn for Biler

Spørgsmålet om, hvor langt en elbil reelt bør kunne køre på en opladning i forhold til, hvad den officielle rækkevidde siger, har været en tur forbi Ankenævn for Biler.

I en sag, som ankenævnet har offentliggjort blandt udvalgte kendelser, købte en anonymiseret person i 2018 en elbil til lige under 300.000 kr. Ved købet blev ejeren oplyst, at elbilen officielt ville kunne køre cirka 280 km på en opladning.

I virkelighedens verden har det dog vist sig, at ejeren ikke altid har kunnet tilbagelægge de 170 km, som vedkommende dagligt har frem og tilbage fra arbejde, og som var årsagen til, at valget faldt på elbilen.

'Jeg har ikke noget at bruge en bil til, som ikke kan garantere, at jeg kan nå frem til bestemmelsesstedet på den mængde strøm, som opgives inden start,' skriver elbilejeren i klagen, som er sendt til Ankenævn for Biler.

Giver en rækkevidde på 700 km: - Det er en milepæl

Testet en sommerdag

Ankenævn for Biler fik en sagkyndig til at afprøve bilen, og vedkommende testede elbilen en varm sommerdag i juni, hvor der blev kørt en tur med to personer i bilen og tændt radio og aircondition.

Efter 225 km blandet kørsel i by, på landevej og motorvej, viste bilen lav batterikapacitet med en resterende rækkevidde på 28 km. Den sagkyndige konkluderede, at det var sandsynligt, at bilen ved energibesparende kørsel havde en rækkevidde på de lovede 280 km, og at den ikke havde fejl.

Køberen ønskede at ophæve købet. Men ankenævnet gav enstemmigt sælgeren medhold og begrundede det med, at bilen ikke led af køberetlige mangler.

Med det stigende salg af biler, som kan lades op, er det sandsynligt, at der vil komme flere af denne slags sager. I sager om fossilbiler har ankenævnet flere gange slået fast, at det ikke i sig selv er en mangel, at en bil ikke kan køre de km/l, som bilproducenten lover.

Danmark kræver slutdato for benzin- og dieselbiler