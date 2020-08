Utilfreds med hård opbremsning: Slog på bil og piftede dækket

En 26-årig mand blev så sur over en hård opbremsning fra en forankørende, at han gik amok på selve bilen

Man kan godt blive overrasket, hvis en forankørende pludselig bremser hårdt i trafikken, så man selv må stå på bremsen. Man kan også vælge at blive virkelig vred.

Det beviste en 26-årig mand onsdag morgen midt i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Den 26-årige mand kom kørende på Randersvej i Aarhus, da en 35-årig mandlig bilist foran ham bremsede hårdt op i et kryds.

Den 26-årige måtte selv træde hårdt på bremsen, og han blev så sur over den 35-åriges opbremsning, at han besluttede sig for at konfrontere ham. Da bilerne holdt for rødt i et lyskryds lidt senere, steg den 26-årige ud og forsøgte at hive døren op til den 35-åriges bil. Den 35-årige blev bange og skyndte sig at køre for stedet, men den 26-årige fulgte efter.

På en p-plads på Mariane Thomsens Gade kørte han ind foran den 35-årige og spærrede vejen for ham. Og så tog vreden ellers over.

- Herefter gik han hen til den 35-åriges bil og bankede til sidespejlet, lukkede lidt af luften ud af det ene dæk og bankede på taget, mens han råbte af den 35-årige, som ringede til politiet, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Da patruljen kom frem, så de den 26-årige i færd med at overfuse den 35-årige. Den 26-årige blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden.

Vejvreden i Danmark er et stigende problem. Det viste en analyse fra GF Fonden foretaget af YouGov tilbage i december sidste år. Fonden har i samarbejde med konsulentvirksomheden Erfarne Bilister analyseret vreden i trafikken blandt 1000 trafikanter i henholdsvis 2017 og 2019.

Undersøgelserne viste blandt andet, at andelen af trafikanter, der inden for det seneste år havde oplevet vejvrede, var steget fra 55 procent til 63 procent. Samtidig havde godt hver tiende af de adspurgte trafikanter i 2019 været udsat for vejvrede én eller flere gange om måneden.

