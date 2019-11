Vådt efterår giver danske bilister problemer

Vi har fået særdeles meget vand fra oven i dette efterår, og regnen ser ikke ud til at høre op lige foreløbigt.

Ifølge DMI er der faldet, hvad der svarer til tre måneders solid efterårsregn, på blot to måneder.

Det kan de også mærke hos SOS Dansk Autohjælp, der i forvejen har travlt, fordi efteråret er højsæson for punkteringer, da regnen skyller grus og småsten ud på vejene, hvor de punkterer bilernes dæk.

Den massive regn betyder, at der ud over punkteringer, også er mange assistancer til uheldige bilister, der skal trækkes fri af mudder.

Det oplyser SOS Dansk Autohjælp i en pressemeddelelse.

- Vi har rigtig mange punkteringer og biler, der er kørt fast i mudderet. Faktisk er regnen årsag til en del assistancer lige nu, siger Anette Bjørn Juncher, vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp, i pressemeddelelsen.

Pas på grusveje og skovstier

Det problem kan Sven Riggelsen fra SOS Dansk Autohjælp på Fyn også nikke genkendende til.

- Vi er ude og trække rigtig mange biler fri af mudderet i øjeblikket. Lige så snart bilisterne kører uden for de asfalterede veje, er der risiko for at køre fast. Det er nærmest bundløst vådt, siger Sven Riggelsen.

Han fortæller, at vejhjælpen er nødt til at rykke med de helt store biler for at løse bilisternes udfordringer.

- Vi skal ud med det tunge artilleri, når vi skal trække biler fri. Det er vores store lastbiler med sumpdæk og jordspader, der kommer i brug, fortæller Sven Riggelsen.

Det er blandt andet jægere på skovstier, landmænd og fritidsfiskere, der kører fast - også selv om mange har store firehjulstrukne køretøjer, der normalt er terrængående.

Men andre bilister har også problemer med bløde rabatter og grusveje. Derfor råder SOS Dansk Autohjælp til, at man så vidt muligt kører på asfalterede veje og skærper opmærksomheden, hvis man skal køre på mindre veje uden asfalt.

