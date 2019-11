Væk i næsten syv år: Bilmærke vender tilbage til Danmark

Tilbage i 2013 sagde Lexus farvel til Danmark, og dermed var det slut med, at man kunne købe fabriksnye Lexus-biler herhjemme. Årsagen til, at Lexus trak sig dengang, var, at den daværende lovgivning på registreringsafgiftsområdet begrænsede hybrid-mærkets muligheder i Danmark.

Nu blæser der dog andre vinde i forhold til hybridteknologi fra politisk side, samtidig med at markedet for luksusbiler er i stor fremgang, og derfor har Lexus besluttet sig for at vende tilbage til Danmark.

Det oplyser Lexus i en pressemeddelelse.

- Vi har løbende holdt et vågen øje med udviklingen både rent politisk og på markedet generelt. Samtidig har Lexus gennemgået en markant udvikling både som brand og på produktsiden de senere år, så vi vurderer, at det efter nogle års pause nu giver rigtig god mening at gen-introducere Lexus i Danmark, siger John B. Hansen, der skal stå i spidsen for Lexus i Danmark, i pressemeddelelsen.

Syv modeller

Er man interesseret i en ny Lexus, kan man allerede nu besøge mærkets danske hjemmeside, og her fremgår det, at japanerne vender tilbage til Danmark med syv modeller. To sedaner, tre SUV'er, en luksuscoupé og en crossover-model.

I første omgang vil salget af fabriksnye Lexus-biler ske med udgangspunkt hos én ny dedikeret Lexus-forhandler, der bliver placeret på Dynamovej 10 i Søborg ved København.

- Hos Lexus sætter vi kunden i centrum i alt, hvad vi gør. Vi arbejder ud fra det fineste japanske princip om gæstfrihed, Omotenashi, der betyder, at vi altid sørger for at forudse og møde den enkelte kundes specifikke ønsker og behov og behandler enhver med høflighed og opmærksomhed og som en højt værdsat gæst i hjemmet, siger John B. Hansen.

