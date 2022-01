Væltede på Storebælt: Får regning

I slutningen af sidste år ændrede Sund & Bælt, som driver Storebæltsbroen, reglerne, så de ikke længere nøjes med at fraråde chauffører i vindfølsomme køretøjer at køre over Storebæltsbroen - de kan forbyde det.

Trods forbuddet kan man dog godt vælge at køre over broen i et vindfølsomt køretøj, når det blæser, for det kan Sund & Bælt ikke forhindre.

Til gengæld kan de kræve erstatning, hvis uheldet skulle være ude, og det har de gjort nu.

Således har Sund & Bælt sagsøgt ejeren eller chaufføren i en varevogn, som væltede på Storebæltsbroen mandag 17. januar, og som var skyld i, at der i cirka en times tid var lukket for biltrafik.

Det skriver TV2 Øst.

- Vi kommer til at sende dem en opkrævning for de skader og andre økonomiske tab, der er sket på broen i forbindelse med, at den væltede på broen, mens der var et forbud, siger Lene Gebauer Thomsen, kommunikationschef ved Sund & Bælt, til mediet.

Det nye søgsmål er det andet, som Sund & Bælt står bag i forbindelse med et færdselsuheld på Storebæltsbroen.

Hvor stor opkrævningen er i denne omgang, melder historien ikke noget om.

I november oplyste Sund & Bælt, at de ville gøre det til et forbud at køre med vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen ved kraftig blæst.

- Vi oplever desværre, at rigtig mange chauffører med f.eks. en tom trailer eller en tom sættevogn på lastbilen kører ud på broen, selvom vi fraråder det. Det kan have store konsekvenser for de øvrige trafikanter, hvis ens køretøj vælter - og dermed spærrer for den øvrige trafik. Det vil vi gerne lave om på, lød det i den forbindelse fra Kim Agersø Nielsen, chef for vejanlæg i Sund & Bælt.