Værdi styrtdykker: Bil-samarbejde går i vasken

Det sendte en trykbølge gennem Hyundai-aktien, da et samarbejde med Apple om at lave en bil blev annonceret i starten af januar. Nu er hele det hele vendt på en tallerken.

Aftalen er blevet makuleret, og på et split sekund styrtdykkede bilproducentens markedsværdi med 18,5 milliarder kroner.

Det skriver Reuters.

Bilerne skulle ellers have været elektriske og selvkørende - en bil til fremtiden.

Stridigheder

Reuters beretter videre om, at den potentielle aftale har skabt interne stridigheder hos Hyundai. Flere ledende personer har været bekymret for, at man blot ville blive en producent for den amerikanske teknologi-gigant.

I en udtalelses til selskabets aktionærer lyder det fra Hyundai:

'Vi modtager forespørgsler om samarbejde om udviklingen af selvkørende, elektriske biler fra flere selskaber, men det er på det tidligt stadie, og intet er beslutet. Vi har ingen samtaler med Apple om at udvikle selvkørende biler.'

En mavepuster for aktien, der i skrivende stund er faldet med otte procent. Samtidig falder den Hyundai-ejet Kia-aktie med 14 procent.

Ingen Apple-bil

Da samarbejdet første gang blev nævnt i offentligheden, steg Hyundais aktie med 20 procent.

Flere sydkoreanske medier berettede i starten af januar, at produktionen af bilen skulle startes i 2024.

Men indtil videre er altså ikke en Apple-bil på vej.

