Værkstedskæde får forbud mod udsagn

Har du gennem de seneste år hørt eller set en række løfter fra værkstedskæden Skorstensgaard?

Flere af løfterne er ved Sø- og Handelsretten blevet kendt ulovlige.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Det var netop De Danske Bilimportører, som i juli 2019 indledte en sag mod Skorstensgaard-autoværkstedskæden, fordi førstnævnte ville have taget stilling til lovligheden af udsagnene fra Skorstensgaard.

Nu har fem dommere i Sø- og Handelsretten afsagt dom i retssagen, og Sø- og Handelsretten fandt, at Skorstensgaards udsagn om effektivitet, kvalitet og pris er vildledende, ulovlig sammenlignende reklame og i strid med god markedsføringsskik og god erhvervsskik.

- Dommen er et udtryk for at konkurrence skal ske på lige vilkår, og vi har nu rettens ord for, at Skorstensgaard har overtrådt lovgivningen, siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Mange bilejere glemmer dette

Manglende dokumentation

I flere af påstandene lægger Skorstensgaard op til, at de er billigere end tilsvarende mærkeværksteder, som f.eks. Volkswagen, Audi eller Peugeot.

Flere af De Danske Bilimportørers påstande om Skorstensgaards markedsføring afvises af retten, men Sø- og Handelsretten medgiver, at Skorstensgaards reklame i flere tilfælde har manglet den nødvendige dokumentation.

Værkstedskæden forbydes nu fremover at bruge 20 udvalgte udsagn, som har været brugt til at lokke kunder til værkstederne.

Det gælder blandt andet udsagnene:

'Vi er 20-40 procent billigere end mærkeværkstederne.'

'Vi har tyske værkstedspriser.'

'Vores mekanikere er cirka 30 procent mere effektive.'

På sin hjemmeside skriver Skorstensgaard, at de 'har fået Sø- og Handelsrettens ord for, at kædens løfte om '20 procent prispres' overholder lovgivningen. Konkret betyder det, at Skorstensgaard altid presser tilbud fra et mærkeværksted med 20 procent,' men nu er det altså slut med flere af kædens andre udsagn.

Bilgigant vinder for 18. år i træk: Her får du den bedste kundeservice