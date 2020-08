Vanvidsbil findes kun i 80 eksemplarer: Nu er én til salg

Der er ikke mere end 90 km dertil, Köenigseggs hovedkontor i Ängelholm, Skåne, Sverige. Men for størstedelen af os, er der længere end som så. Koenigsegg tilhører en anden galakse.

Firmaet, grundlagt i 1994 af Christian von Koenigsegg, producerer superbiler i den absolutte verdensklasse baseret på Formel 1-teknologi. Bilerne ligger i toppen af de hurtigste serieproducerede biler i verden.

Deres Regera, en af klodens hurtigste, er verdensrekordindehaver . I øvelsen 0-400-0 km/t klarede Regera den voldsomme accelerations- og bremseøvelse på kun 31,49 sekunder.

Kun 80 eksemplarer er produceret af denne mytiske bil, der har været i produktion siden 2016. Men nu er der én til salg som brugtbil. Det skriver TV2 Norge.

Koenigsegg hos rumænsk brugtbilsforhandler

Den uhørt eksklusive bil er altså lidt af en sjældenhed. Det er imidlertid lykkedes en rumænsk brugtbilsforhandler at få fingre i en Regera. 2018-modellen har gået blot 100 km. Det må have svært ved at få armene ned.

Ikke mindst fordi vedkommende står til at kunne indkassere en betragtelig sum på salget. Bilen er nemlig sat til salg for hele 4,3 millioner euro svarende til 32 millioner danske kroner. Det er mere end en fordobling af prisen, siden Regeraen som ny rullede fra fabrikken i Sverige. Dengang kostede den, hvad der svarer til små 14 millioner danske kroner, skriver TV2 Norge.

Regeraen er en opladelig hybridbil. Foruden den massive V8-motor besidder den tre elmotorer. Med disse lover Koenigsegg en samlet effekt på mindst svimlende 1500 hk.

