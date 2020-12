Vanvidsbilist kørte 124 km/t i by: 'Farvel kørekort'

I en byzone må man som udgangspunkt køre 50 km/t i Danmark. Men en bilist i det sydjyske kørte hurtigere end det - markant hurtigere.

Det oplyser Sydjyllands Politi i et opslag på Twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Bilisten blev af politiets ATK-vogn taget i at køre 124 km/t ved en kirke på Gestenvej i Sydjylland, hvilket er byzone, hvorfor hastighedsgrænsen er 50 km/t.

'Overskridelse på hele 148 procent = farvel kørekort,' skriver politiet i opslaget.

Har fået nok af dieseltyve: Nu udlover de dusør

Vanvidsbilisme er blandt andet defineret ved, at der er tale om 'kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel med over 100 km/t,' hvorfor der altså i dette tilfælde er tale om såkaldt vanvidskørsel.

Foruden den særdeles travle bilist fik yderligere 17 en fartbøde, og ud af dem står seks til at få et klip i kørekortet.

Den høje fart, som bilisten kørte på Gestenvej, er ifølge Rådet for Sikker Trafik nok til en ubetinget frakendelse af kørekortet.

I perioden fra 2013 til 2018 mistede 403 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt. I 72 procent af ulykkerne var farten en medvirkende årsag til, at ulykken opstod. I de sidste 28 procent var farten årsagen til, at ulykken blev med dødelig udgang.

Store ændringer på Storebælt: - Det er til stor gene