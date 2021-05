Vanvidsbilist kørte 228 km/t. - nu har politiet taget hans bil

Selvom der hen over den seneste periode har været meget fokus på de såkaldte vanvidsbilister, er det ikke alle bilister, der er blevet afskrækket fra at køre stærkt - alt for stærkt.

En 19-årig mand fra Roskilde måtte torsdag aften sige farvel til den bil, han kørte i, da politiet beslaglagde den.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Om eftermiddagen var den 19-årige bilist blevet blitzet af en fotovogn på Vestmotorvejen ved Sorø, hvor manden ræsede forbi fotovognen med 228 km/t. til trods for hastighedsbegrænsningen på 130 km/t. Når man kører så hurtigt, takseres det som vanvidskørsel, og derfor fandt politiet frem til både bil og fører først på aftenen, hvor de beslaglagde bilen.

Den 19-årige fik foruden at få beslaglagt bilen samtidig inddraget sit kørekort, og efter den seneste ændring af færdselsloven om vanvidskørsel risikerer han en frihedsstraf.

Nu skal retten tage stilling til, om bilen så også skal konfiskeres.

Siden 31. marts har politiet haft mulighed for at beslaglægge vanvidsbilisters biler med henblik på konfiskation, uanset om vanvidskørslen foretages af bilens ejer eller en anden person.