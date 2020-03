Vanvidsbilist kørte 239 km/t på motorvej

Forleden måtte transportminister Benny Engelbrecht komme med en røffel til de danske bilister, som i denne periode med væsentligt mindre trafik på vejene vælger at træde hårdere på speederen.

Ifølge transport- og boligministeriet viser tal fra Vejdirektoratet, at andelen af trafikanter i de store byer, der i hverdagene kører hurtigere end hastighedsgrænsen, er steget med cirka 10 procentpoint i forhold til, før coronavirussen for alvor gjorde sit indtog, og de bilister gav ministeren en opsang.

Se også: Politi advarer bilister: - Vi snupper dit kørekort

Men ikke alle bilister har forstået budskabet i transportministerens udmelding, for Vestegnens Politi kan i flere tweets berette om, at de har snuppet to vanvidsbilister i at køre markant for stærkt.

Mandag aften målte politiet således en bilist til at køre intet mindre end 239 km/t på en motorvejsstrækning med en hastighedsbegrænsning på 110 km/t.

- 239 km/t på en 110 km/t-motorvej er altså i overkanten. Langt de fleste bilister kørte pænt. Selvom vi også har andre opgaver, tænker vi selvfølgelig stadigvæk på trafiksikkerheden, skriver Vestegnens Politi i det ene tweet.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Herudover blev en anden bilist målt til 191 km/t. Herudover 4 bilister målt til klip, og 9 med en hastighed på mere end 110 km/t. Begge 'højdespringere' skal bestille tid hos en kørelærer #politidk https://t.co/k1Wi6hpxhR — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) March 30, 2020

Ikke den eneste

Vanvidsbilisten var ikke den eneste, som Vestegnens Politi snuppede i at trykke markant for hårdt på speederen.

En anden bilist kørte nemlig forbi politiets fartkontrol med en fart på 191 km/t.

Herudover kan fire bilister se frem til et klip.

De to vanvidsbilister skal begge 'bestille en tid hos en kørelærer,' som Vestegnens Politikreds formulerer det.