Vanvidsbilist: Ræsede forbi vejarbejde med 170 km/t.

En bilist med en alt for tung speederfod står til at miste kørekortet og en bøde på 9500, efter at vedkommende hamrede forbi et vejarbejde på Fynske Motorvej natten til i dag fredag.

Bilisten blev af en civil politibil målt til over en fire kilometer lang strækning på motorvejen, hvor fartgrænsen på grund af vejarbejde var nedsat til 80 km/t., at køre 144 km/t. i gennemsnit.

Højeste fart var 170 km/t.

Det skriver Fyns Politi i et tweet.

Bilist taget natten til fredag for at køre i gennemsnit 144 km/t på fynske motorvej gennem vejarbejde med 80 km zone. Målt over 4 km. Højeste hastighed var 170 km/t. Målt af vores civile videobil. Koster bilisten ubetinget frakendelse og 9500 kr i bøde #politidk #sænkfarten — Fyns Politi (@FynsPoliti) September 6, 2019

- Koster bilisten ubetinget frakendelse og 9500 kroner i bøde, skriver politiet i tweetet.

På Twitter lader politiets arbejde til at vække begejstring.

- Tak til Fyns Politi for at få denne vanvittige egoistiske bilist fjernet fra vejene i en periode, skriver en Twitter-bruger som en kommentar til politiets tweet.

