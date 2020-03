Vanvidsbilist ræsede gennem by

Østjyllands Politi snuppede torsdag flere bilister i at køre for stærkt på Djurslandsmotorvejen, mens en enkelt vanvidsbilist kørte gennem byen Odder med over 100 km/t.

Det skriver Østjyllands Politi i flere opslag på twitter.

Og nu fik vi lige en rapport fra en betjent, som i går i Odder by målte en bilist til at køre 108 km/t! Derudover målte han fra sin civile patruljebil flere bilister, der kørte alt for stærkt. Pas nu på hinanden derude.

- Og nu fik vi lige en rapport fra en betjent, som i går i Odder by målte en bilist til at køre 108 km/t! Derudover målte han fra sin civile patruljebil flere bilister, der kørte alt for stærkt. Pas nu på hinanden derude, skriver Østjyllands Politi i opslaget.

På Djurslandsmotorvejen blev en bilist torsdag målt til at køre 174 km/t i en 110 km/t-zone. En anden bilist blev standset to gange på en time.

I alt blev det til 13 sigtelser på cirka halvanden time på Djurslandmotorvejen, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Fire bilister skal til en kontrollerende køreprøve, fordi de nu er blevet betinget frakendt kørekortet.

- Fart dræber, selvom der er mindre trafik lige nu. Derfor fortsætter vi kontrollerne, skriver Østjyllands Politi i opslaget.

- Stadig på arbejde

Østjyllands Politi er ikke den eneste politikreds, der har haft behov for at understrege, at man trods coronakrise ikke kan køre, som man vil på de danske veje.

Forrige søndag målte Fyns Politi en bilist til at køre mindst 179 km/t, og personen overhalede også højre om med 200 km/t.

Da politiet standsede personen, viste alkometertesten desuden en promille på 1,90, hvorfor kørekortet blev inddraget på stedet.

- Fyns Politi vil gerne understrege, at det er meget alvorligt, når man kører så stærkt. Selv en lille opbremsning hos en medtrafikant foran kan have fatale følge for helt uskyldige mennesker, skrev Fyns Politi i den forbindelse.

- Men vi er derude - og vi fortsætter vores arbejde, skrev de.

