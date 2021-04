Vanvidsbilist snuppet med høj fart: Nu har politiet bilen

Selvom der i den seneste tid har været meget fokus på de såkaldte vanvidsbilister, er der stadig bilister, som trykker speederen for langt i bund.

Torsdag aften foretog færdselspoliti fra Midt- og Vestsjællands Politi en måling af en personbil, som kørte på en vej nord for Roskilde.

Bilisten blev af politiet målt til at køre med 173 km/t på en strækning, hvor det er tilladt at køre 80 km/t.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Vanvidsbilisten var en 24-årig mand fra Roskilde, og politiet sigtede manden for at køre med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent.

Samtidig tog politiet nøglerne til bilen for at beslaglægge den med henblik på konfiskation.

Det er de nye regler om konfiskation af køretøjer ved vanvidskørsel, der giver politiet mulighed for at beslaglægge bilen i sagen. Retten vil senere tage stilling til, om bilen kan endeligt konfiskeres i forbindelse med, at straffesagen afgøres.

- Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.). - Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.). - Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252, stk. 1). - Særlig hensynsløs kørsel (færdselslovens § 118, stk. 10). - Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km i timen. - Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller der over. - Spirituskørsel med en promille over 2,00. Kilde: Transportministeriet Vis mere Vis mindre

- Jeg er med på, at det er en ganske kontroversiel ting, at vi nu kan det her. Men det er også en nødvendig ting. Vanvidskørsel er et stort problem, og vi vil ikke finde os i det. Vi skal have fjernet de her bilister fra vejene, og det kan vi gøre på denne måde, har Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, tidligere fortalt Ekstra Bladet.