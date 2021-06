Vanvidsbilist ville flygte fra politiet: Smadrede tog-bomme

En vanvidsbilist skyede ingen midler i et forsøg på at stikke af fra politiet, så da bommene gik ned ved en jernbaneoverskæring, kørte manden ind i bommene og fortsatte over overskæringen. Men politiet fik dog fat i ham, selvom de måtte vente på toget.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

En bilejer fra Rødvig Hovedgade henvendte sig onsdag aften til en patrulje fra politikredsen, da vedkommendes bil netop var blevet stjålet fra carporten, hvor den havde holdt med nøglerne i.

Politiet opdagede hurtigt den stjålne bil, som dog ikke stoppede, selvom patruljebilen var i hælene på den.

Ved en jernbaneoverskæring var bommene nede og signalet blinkede, da toget var på vej. Biltyven standsede imidlertid ikke, men kørte venstre om helleanlægget igennem bommene, så de blev beskadiget. Patruljen holdt tilbage for toget.

Mistede herredømmet

Herefter fortsatte flugtbilisten i høj fart og endda også i den forkerte side af vejen, så en personbil, som kom imod flugtbilisten, måtte bremse kraftigt op og styre til højre mod græsrabatten for at undgå sammenstød.

Biltyven fortsatte videre frem og styrede herefter tilbage i egen vognbane. På et tidspunkt mistede flugtbilisten herredømmet over bilen, som kurrede ned i en græsrabat.

Patruljen kom hurtigt frem til flugtbilisten, som viste sig at være en 19-årig mand fra Holte. Han var ikke kommet noget alvorligt til ved uheldet.

Han blev sigtet for en lang række forhold - herunder brugstyveri af bilen, for kørsel i påvirket tilstand og for den hasarderede kørsel mod jernbanebommen og en modkørende, og undervejs med hastighedsoverskridelser på mere end 100 procent, hvilket betegnes som vanvidskørsel.