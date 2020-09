Vanvidsbilister kørte gaderæs: Alle mister kortet

Tre mænd mister kørekortet, efter de blev taget i at køre gaderæs af Østjyllands Politi

Det er hverken lovligt at køre for stærkt eller at indgå i såkaldt kap- eller væddeløbskørsel.

Men det valgte tre mænd i Østjylland at gøre alligevel, og nu har de alle mistet deres kørekort.

Østjyllands Politis færdselsafdeling har nemlig de seneste to lørdage haft særligt øje på ulovlig gaderæs i politikredsen, oplyser de i døgnrapporten.

12. september fik politikredsen således et tip om, at der blev kørt ræs i byen Hammel.

Færdselsbetjentene kørte til byen, og her standsede de en 22-årig aarhusiansk mand, fordi han kørte 114 km/t. på en strækning, hvor man maksimalt må køre 50 km/t. Han fik inddraget sit kørekort på stedet.

Risikerer fængselsstraf

Det er i Danmark ulovligt at køre om kap eller køre væddeløb på almindelig vej. Det giver et klip i kørekortet, hvis man bliver snuppet i den forseelse, og derudover får man en bøde på 2000 kr.

En uge senere drog færdselsbetjentene fra Østjyllands Politi til Odder, hvor der også var ræs på gaden. Her blev en 29-årig mand fra Randers og en 32-årig mand fra Sønderjylland begge målt til at køre 101 km/t i timen, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t. Også de to mænd fik inddraget førerretten.

Ud over en ubetinget frakendelse af førerretten i seks måneder risikerer de tre mænd en betinget fængselsstraf og en større bøde, oplyser politikredsen.

- Østjyllands Politi vil den kommende tid være ekstra opmærksom på organiserede gaderæs. Har du viden om et gaderæs, der skal finde sted, kan du kontakte politiet via tlf. 114, skriver Østjyllands Politikreds i døgnrapporten.

