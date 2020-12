Vanvidsbilisters leasede biler kan konfiskeres

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at det skal straffes hårdere, når man gør sig skyldig i såkaldt vanvidskørsel på danske veje.

Nu har transportminister Benny Engelbrecht fremsat en del af den lovpakke, der skal få bugt med vanvidsbilismen.

Et af midlerne vil være, at politiet, efter de nye regler træder i kraft til næste år, vil kunne konfiskere bilen fra den, der har kørt vanvidskørsel - uanset om bilen er købt, lånt eller leaset.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi sætter ind, der hvor det gør allermest ondt på vanvidsbilisterne - vi tager simpelthen bilen. Ikke bare, hvis det er deres egen, men også hvis den er lånt, lejet eller leaset. Det skal være slut med at dække sig bag en leasingkonstruktion, og alle biler, der er leaset fra nu af, vil kunne konfiskeres, når reglerne er trådt i kraft, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Vanvidsbilist kørte 124 km/t i by: 'Farvel kørekort'

Tvivl om regningen

Det vil altså med andre ord sige, at kører en leasingkunde vanvidskørsel i en leaset bil og bliver fanget i netop det, vil politiet kunne konfiskere bilen, selvom det formelt set er leasingselskabet, som ejer bilen.

Den udfordring møder kritik fra flere steder.

Hos Autobranchen Danmark glæder adm. direktør, Gitte Seeberg, sig over aftalen, men kalder det 'urimeligt', hvis den reelle straf lander hos leasingselskabet.

- Vi kunne ikke være mere enige i, at vanvidsbilisme skal stoppes. Der skal være nultolerance over for denne opførsel, siger Gitte Seeberg i en pressemeddelelse.

- Vi håber, det vil betyde, at færrest muligt leasingselskaber står overfor at få bilen konfiskeret og dermed lide et stort økonomisk tab, selvom det helt grundlæggende er urimeligt, at det er op til virksomhederne at bevise, at de er uskyldige. For tilbage står, at man kan få konfiskeret bilen, selvom man har taget alle nødvendige forholdsregler og har handlet i god tro, siger Gitte Seeberg.

For at imødekomme problemet bliver det fremover nemlig sådan, at færdselsovertrædelser, der har medført en ubetinget fængselsstraf, vil fremgå af den private straffeattest. Det betyder, at leje-, leasing- og delebilsbranchen vil få mulighed for at undersøge, om en person, der ønsker at lease eller leje en bil, tidligere er dømt for vanvidskørsel.

- Den seriøse del af branchen får bedre mulighed for at undersøge, om der er særlig risiko for vanvidskørsel. Den mulighed er jeg sikker på, at de vil bruge, og samlet set er jeg ikke i tvivl om, at vi får frataget nogle af de værste bilister muligheden for at sætte andres liv og helbred på spil, siger Benny Engelbrecht.

Hos brancheorganisationen Finans og Leasing er direktør Christian Brandt enig i, at bilen skal tages fra en vanvidsbilist, men han undrer sig over, at bilerne ikke kan komme tilbage til leasingselskabet.

- Set på vegne af ordentlige leasingselskaber, som gør alt, hvad vi kan, for at forhindre, at vanvidsbilister leaser vores biler, er det forkert, at leasingselskaber straffes, siger direktøren til Berlingske.

- Men at regeringen mener, at bilen efterfølgende ikke skal gives tilbage til leasingselskabet, som er den retmæssige ejer, det har jeg svært ved at forstå, siger han til mediet.

Vanvidsbilisme Definition af vanvidsbilisme

- Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.). - Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.). - Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252, stk. 1). - Særlig hensynsløs kørsel (færdselslovens § 118, stk. 10). - Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km i timen. - Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller der over. - Spirituskørsel med en promille over 2,00. Kilde: Transportministeriet