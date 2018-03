Vanvidsflugt i Sverige: Biltyv smed motorsav efter politiet

Et simpelt biltyveri udviklede sig til halvanden times biljagt med 10 politibiler gennem det svenske landskab

En mand så tidligt søndag morgen sit snit til at stjæle en kommunal bil, der stod ulåst med nøglerne i tændingen foran hovedbanegården i den svenske by Örebro.

En flok overraskede jernbanearbejdere fik hurtigt ringet til politiet, som efter kort tid opsporede biltyven. Det skulle dog vise sig ikke at være så nemt at få standset tyven, der formåede at køre fra intet mindre end 10 politibiler i halvanden time, skriver SVT Nyheter.

I første omgang fulgte en patrulje efter tyven, indtil en anden patrulje forsøgte at standse bilen med sømmåtter cirka 40 kilometer nord for Örebro. Men biltyven var snarrådig og formåede at styre udenom og slippe væk med intakte dæk.

Myndighederne gav dog ikke op så let og lå snart i hælene på ham igen. Og her tog sagen så en uventet og voldsom drejning.

Flere sømmåtter

For at slippe af med sine forfølgere kastede manden nemlig både en motorsav og en brandslukker ud af bilen, som betjentene i patruljevognene bag ved med nød og næppe undveg.

Jagten fortsatte, indtil andet forsøg med sømmåtter gav pote i nabokommunen Västmanland. Her fik myndighederne ram på to af bilens dæk, og efter endnu 20 minutters lettere besværet biljagt fik de punkteret de sidste to dæk med endnu en sømmåtte. Først der gav bilen op, og manden opgav sin vanvidsflugt.

- Det var en vild jagt, der varede i lang tid, men ingen blev såret, siger Jan Åke Sjöström, pressemedarbejder hos politiet i Örebro, til SVT.

Mandens identitet og motiver er endnu ikke kendte. Det vides heller ikke endnu, hvad manden sigtes for.

