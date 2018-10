Var indlagt på hospitalet: Så smadrede myndighederne hans BMW

Mr. G, som han bliver omtalt i britiske medier, undrede sig over, at hans BMW 323 ikke holdt parkeret ude foran hans lejlighed, da han efter tre dages indlæggelse på et hospital vendte hjem til sin adresse i Flintshire, Wales.

Manden havde ellers gjort, som han altid gør – parkeret sin bil på den parkeringsplads, som hører til lejlighedskomplekset, hvor han bor.

Man kunne tro, at bilen var blevet stjålet af en tyveknægt. Men det var den ikke.

I stedet var det myndighederne, der var ’kommet til’ at inddrive bilen og efterfølgende køre den til skrot, hvor den var blevet sønderknust. Det skriver BBC.

Fuldstændig forfærdet

Det var politiet, der opklarede sagen om, hvad der var sket med Mr. G’s bil. Det skete, efter han havde meldt sin BMW 323 stjålet.

- Jeg var fuldstændig forfærdet og forvirret. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor de fjernede min bil. Den var registreret i mit navn og parkeret ved min adresse, siger Mr. G til BBC.

Ifølge myndighederne var en systemfejl årsag til hændelsen.

Myndighederne inddrev bilen i forbindelse med en rutineinspektion i november 2016, og for de udsendte medarbejdere havde det set ud, som om bilen holdt ulovligt parkeret, da den efterfølgende søgning i bilregistret ikke viste nogen resultater.

Sådan siger i hvert fald myndighederne. Ombudsmandens rapport siger noget andet.

Ifølge rapporten er der ingen beviser på, at der skulle være foretaget en søgning efter bilen i bilregistret, ligesom myndighederne heller ikke var i stand til at dokumentere, at den havde informeret Mr. G om dens intention om at fjerne hans bil.

Dækker nogle af udgifterne

Mr. G har efterfølgende lagt sag an mod de lokale myndigheder i Flintshire.

Ifølge The Drive har myndighederne i Flintshire accepteret ombudsmandens rapport og er nu gået med til at betale et beløb på 2750 pund (svarende til cirka 23.400 kroner) til Mr. G for at dække de gener, han har haft i forbindelse med misforståelsen, samt sagsomkostninger.

Da Mr. G købte sin BMW 323 i 2004, betalte han 14.000 pund for den (dengang svarende til cirka 157.000 kroner). Han kan dokumentere, at han har brugt 2500 pund på ny motor og bremsesystem, og endelig siger han, at der i bilen var værktøjer for en værdi af omkring 2000 pund. Disse blev destrueret sammen med resten af bilen.

- Dette er så ’klassisk’ et tilfælde af fejlslagen forvaltning i det offentlige, som jeg har set i mine fire år som ombudsmand, siger Nick Bennett, ombudsmand i Wales, til BBC.

