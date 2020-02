Var midt i en køretime: Kørelærer sigtet for spritkørsel

En 52-årig kørelærer er blevet sigtet for spirituskørsel under en køretime

Man kunne argumentere for, at en kørelærers fornemste opgave er at lære fra sig, hvordan man bedst begår sig bag et rat. En 52-årig mandlig kørelærer fra Viborg-området kan ikke ligefrem siges at have fuldført den opgave.

Det skriver TV Midtvest.

Tirsdag havde den mandlige kørelærer en køretime, hvor en ny trafikant sad bag rattet, mens kørelæreren sad i bilens passagersæde.

Tidligt om eftermiddagen blev køreskolebilen vinket ind af en af politiets patruljevogne i en rutinekontrol. Ifølge mediet fik politiet dog hurtigt en mistanke, om at kørelæreren var påvirket af spiritus, hvorfor de bad vedkommende puste i et alkometer.

Det gav udslag for en promille højere end de tilladte 0,5, så kørelæreren blev taget med til et nærliggende sygehus for at give en blodprøve, der skal bestemme den præcise promille.

Normalvis kan man i sagens natur ikke blive sigtet for spirituskørsel, når man ikke sidder bag rattet af en bil, men når der er tale om en kørelærer, er situationen speciel.

- Eleven var førstegangserhverver. Han har altså ikke et kørekort, og dermed er kørelæreren at betragte som fører af bilen, forklarer politikommissær Jesper Brøndum fra lokalpolitiet i Viborg til TV Midtvest.

Til mediet fortæller Marianne Ankær Toftlund, som er formand for Dansk Kørelærer-Unions Viborg-afdeling, at afdelingen 'tager stor afstand' fra episoden.

- Det står virkelig skidt til, hvis ikke lige netop vi skulle kunne vise vejen for de unge bilister, siger hun til tvmidtvest.dk.

