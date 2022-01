Var på vej ud af Europa: Vender tilbage med ny model

For et par år siden meldte den japanske bilfabrikant Mitsubishi, de ville droppe at udvikle nye bilmodeller til det europæiske marked, og at de på sigt helt ville stoppe med at sælge biler i Europa.

Sidenhen har planerne dog ændret sig på grund af et tættere samarbejde med franske Renault. Derfor forbliver Mitsubishi i Europa - og dermed også i Danmark - og nu har japanerne løftet sløret for planerne om lanceringen af en ny generation af modellen ASX, der havde fornuftig succes herhjemme.

Mitsubishi oplyser, at den nye generation af ASX vil blive introduceret på det europæiske marked i 2023. Den skal fungere som direkte arvtager til den nuværende ASX, der er blevet en af Mitsubishis mest succesfulde modeller de seneste år med et salg på 380.000 eksemplarer siden lanceringen i 2010.

Endnu oplyser bilproducenten ikke meget om den kommende generation, men det står dog klart, at den skal høre hjemme i den populære kompakte SUV-klasse, og at den vil komme med en bred vifte af drivlinjer, herunder som plug-in hybrid og som almindelig hybrid.

- SUV-formatet fortsætter sin popularitet på det europæiske marked, og i takt med at plug-in hybrid-teknologien bliver mainstream, har vi et stærkt fundament til at udbygge vores position og tilføje endnu et kapitel til vores arv. Vi glæder os meget til at præsentere vores nye model for nuværende og fremtidige kunder, siger Frank Krol, som er adm. direktør for Mitsubishi Motors Europe.

Den nye ASX er baseret på CMF-B platformen fra Renault-Nissan-Mitsubishi Alliancen, og den vil blive produceret på Renaults Valladollid-fabrik i Spanien.