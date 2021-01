Var utilfreds med kærestens kørsel: Hev nøglen ud

Nu er manden sigtet for at have forvoldt fare for andres liv

Når man tager nøglen ud af tændingen på en bil, vil ratlåsen blive aktiveret, når man drejer på rattet, og derfor kan det være livsfarligt at gøre under kørsel.

En 26-årig mand fra byen Spjald er nu blevet sigtet for at have forholdt fare for andres liv og helbred for netop at gøre det.

På en køretur mandag formiddag blev manden uvenner med sin kæreste, som kørte bilen, hvorefter han pludselig hev nøglen ud af tændingen under kørslen.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Politiet ved ikke, præcis hvad uenigheden handlede om, men i hvert fald blev manden mere og mere hidsig, inden han til sidst blev så sur, at han hev nøglen ud af bilens tænding, så bilen gik i stå.

- Det lykkedes heldigvis den kvindelige fører at undgå at dreje rattet, så ratlåsen blev aktiveret, siger Knud Lauridsen fra lokalpolitiet i Holstebro til Dagbladet Holstebro-Struer.

Inden det gik helt galt, nåede den 26-årige mand at få sat nøglen tilbage i tændingen, så bilen kunne starte igen.

Han blev ud over sigtelsen for at have forholdt fare for andres liv også sigtet for at køre uden kørekort, da politiet vurderede, at han var så involveret i kørslen, at han kan betragtes som fører.

