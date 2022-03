Varmer op til imponerende elektrisk stationcar

Det vælter ikke ligefrem med muligheder, hvis man gerne vil køre elbil og samtidig være en ejer af stationcar. Men nu er Audi på vej med en ny mulighed.

Tyskerne lader nemlig op til at lancere en elektrisk A6'er, og det vil inkludere en stationcarudgave, som selvfølgelig for Audi hedder Avant.

Og nu får vi med konceptbilen 'A6 Avant e-tron koncept' kraftige indikationer på, hvad vi kan forvente af den kommende elektrisk A6 Avant.

Ifølge Audi er konceptbilen nemlig 'tæt på den serieproducerede model', og konceptbilen byder på lynhurtig ladning og lang rækkevidde.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Bilen er lige under fem meter lang og næsten to meter bred. Foto: Audi

På fronten ses den karakteristiske store lukkede 'Singleframe'-grill. Foto: Audi

Hurtig ladning

Audis nye elbil skal bygges på en ny platform, kaldet PPE, som står for Premium Platform Electric. I A6 Avant udmønter det sig i en batteripakke på 100 kWh, og takket være et 800 V-system kan elbilen lade med en effekt på op til 270 kW. Det betyder ifølge Audi, at elbilen kan lade 300 km rækkevidde på cirka 10 minutter.

På mindre end 25 minutter kan man oplade batteriet fra 5 til 80 procent.

På en opladning vil elbilen kunne køre 'mere end 700 kilometer,' lover Audi alt efter valg af drivlinje og effekt. Der er lagt op til, at modellen kommer med en effekt på 350 kW, svarende til cirka 470 hk, og et moment på 800 Nm. Det skulle være nok til at sende den elektriske stationcar fra 0-100 km/t på mindre end syv sekunder i de almindelige versioner og under fire sekunder i de hurtigste.

De første Audi-serieproduktionsmodeller, der er bygget på PPE-platformen, vil løbende blive afsløret startende fra 2023, oplyser Audi.