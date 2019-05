Vedtaget: Flere miljøvenlige taxaer på vejene

Folketinget har besluttet at øremærke en stor mængde taxalicenser til miljørigtige biler, og flere selskaber er allerede i gang

Fra 1. juli vil der efter alt at dømme komme en del flere miljørigtige taxaer på vejene.

Folketinget har 2. maj vedtaget at øremærke 50 af de 125 taxalicenser, der udstedes pr. kvartal, til forureningsfrie biler.

Regeringen luftede første gang sine tanker om at ændre loven i efteråret, og det var tilsyneladende ikke svært finde opbakning til den idé. Ikke ét eneste folketingsmedlem stemte således imod det færdige lovforslag, da det var til afstemning torsdag.

Det fremgår af Folketingets hjemmeside.

Støtte fra flere sider

Hos taxaselskaberne er man allerede i gang med omstillingen til mere miljøvenlige biler. Bare få dage før den nye lovændring tog taxatjenesten Drivr eksempelvis imod otte nye Toyota Mirai brinttaxaer.

De skal ifølge bilistorganisationen FDM køre rundt i hovedstadsområdet og her konkurrere med 10 Tesla Model S hyrevogne, der siden februar har fragtet passagerer rundt for Dantaxa.

Toyota Mirai er i lighed med en almindelig elbil drevet af en elmotor, men i stedet for at lade strøm skal bilen tankes med brint på en dertil indrettet station.

Det tager ifølge Toyota omkring tre minutter at tanke en Mirai til 550 kilometer rækkevidde, og bilen står selv for at omdanne brinten til elektricitet - en proces, der kun sender vanddråber ud gennem udstødningsrøret.

En Toyota Mirai er fritaget fra registreringsafgift og koster 604.000 kroner i almindelig handel. Ifølge FDM har Drivr dog fået støtte til at indkøbe de otte nye eksemplarer af både Transportministeriet og EU.

Se også: Britisk ikonbil flytter til Slovakiet

Flere kan være på vej

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) deltog ved overdragelsesceremonien, hvor brintbilerne blev officielt afleveret til Drivr. Selv om den nye lovændring endnu ikke var stemt igennem på det tidspunkt, åbnede han allerede her for, at antallet af brinttaxaer med stor sandsynlighed ville stige.

- Jeg glæder mig over at se Danmarks første otte brinttaxier. Det kan blive til 55 i alt i år, sagde han ifølge FDM under ceremonien.

Foruden Toyota satser Honda og Hyundai på de brintdrevne biler. Flere kommuner har eksempelvis haft brintbilen Hyundai ix35 i deres flåder i en årrække.

Se også: Trods hærværk: Stærekasser har blitzet over 37.000 gange