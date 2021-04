Vejarbejde startet: 64.000 bilister bliver påvirket

Skal du benytte Fynske Motorvej mellem Nørre Aaby og Gribsvad, skal du i den kommende tid indstille dig på at køre med nedsat hastighed

Her efter påske er vejarbejdet med at udvide den sidste etape af strækningen mellem Nørre Aaby og Gribsvad på Fynske Motorvej gået i gang, og det betyder, at tusindvis af bilister skal køre med nedsat hastighed, ligesom trafikanterne kommer ind og kører i to smalle kørespor i hver retning.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Udbygningen har været pågående siden sidste år, men vejarbejdet sættes nu mere op i gear. Det betyder nedsat hastighed og trafikomlægning for de mere end 64.000 køretøjer, der hver dag passerer motorvejen.

- Vi har siden november 2020 arbejdet på at forlænge de broer, der fører kommunevejene under motorvejen. Det har trafikanterne på motorvejen oplevet som pletvise vejarbejder med en hastighedsnedsættelse til 80 km/t. Nu bliver der et 10 kilometer langt vejarbejde, hvor hastigheden er 80 km/t hele vejen, siger Mike Boesen, seniorprojektleder i Vejdirektoratet, i pressemeddelelsen.

Optimisme omkring de trafikale konsekvenser

På trods af at bilisterne skal forberede sig på at køre 50 km/t langsommere end vanligt, forholder Vejdirektoratet sig positivt til, hvordan trafikken vil forløbe under vejarbejdet.

- Vi forventer ikke, at vejarbejdet giver anledning til de store gener for trafikanterne. Vores beregninger viser, at det ikke skulle give anledning til kødannelse, men rejsetiden på de 10 kilometer vil forlænges med cirka tre-fire minutter, siger Mike Boesen.

Udbygningen af strækningen mellem Nørre Aaby og Gribsvad anslås at vare indtil udgangen af 2022.