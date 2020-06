Vejarbejde viger for ferietrafik

Der er ekstra plads på motorvejen mod Jylland på to af årets travleste rejsedage

Fredag 26. juni går landets skoleelever på sommerferie, og traditionen tro benytter mange sig af at skyde ferie i gang, lige så snart bilen er pakket, og ungerne er læsset ind på bagsædet.

Og der er ikke noget mere irriterende end at starte turen med at sidde i kø ved et af de store trafikknudepunkter.

Det har Vejdirektoratet forståelse for, så på to af sommerferiens helt store rejsedage vil trafikanterne ikke blive forsinket af Vejdirektoratets renoveringsarbejde på Ny Lillebæltsbro.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Alle tre spor frie

Lige nu kan den tunge vognbane på broen i vestgående retning mod Jylland blive inddraget i renoveringsarbejdet fra kl. 9 på hverdage og frem til kl. 06.30 den efterfølgende hverdag. Men sådan vil det ikke være fredag eftermiddag fra kl. 13-18. Og heller ikke ugen efter, fredag 3. juli fra kl. 13-18.

- Af hensyn til ferietrafikken vil alle tre spor i vestgående retning være frie på to store rejsedage i juni og juli, så trafikken kan afvikles i de sædvanlige tre spor. Der vil dog fortsat være hastighedsbegrænsning på 80 km/t i retningen fra Fyn mod Jylland, siger fagprojektleder Peter Holt fra Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har siden maj været i gang med at renovere og male dele af stålkonstruktionerne på Ny Lillebæltsbro. Den nedslidte overfladebehandling renses af, inden der påføres ny korrosionsbeskyttende overfladebehandling.

Trafikken i østgående retning fra Jylland mod Fyn påvirkes ikke af renoveringsarbejdet i 2020.

Arkivfoto: Jens Dresling

