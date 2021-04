Vejret har givet bilister problemer

Et forår med meget blandet vejr og store udsving i temperaturer har givet danske bilister problemer. Normalvis er forårsmånederne højsæson for glasskader i biler, og fordi dette forår har budt på store udsving i temperaturerne, har det ramt bilruderne hårdt.

Tal fra forsikringsselskabet Gjensidige viser, at selskabets kunder i marts i år har fået udskiftet 40 procent flere bilruder sammenlignet med sidste år. Det oplyser Gjensidige i en pressemeddelelse.

Tallene viser desuden, at langt flere skader end tidligere ender i udskiftning af forruden fremfor reparation. Forsikringsselskabet mener ikke, at forskellen kan tilskrives hverken nedlukning i marts 2020 eller genåbning i marts 2021, men at årsagen skal findes i store skift i vejret i år.

- Vi har bevæget os fra nattefrost og til tocifrede varmegrader. Vi havde sågar en dag med 15-18 grader, og så tilbage til nattefrost igen. Det er hårdt for bilruderne, og det betyder, at skaderne udvikler sig. Små stenslag bliver til store revner og kræver udskiftning fremfor reparation, siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige.

Skarpere sol giver udfordringer

I autobranchen genkender man billedet, for det er i branchen, at ruderne bliver udskiftet. Her ser man flere glasskader på værkstederne i foråret.

- Det er selvfølgelig vigtigt at få skiftet ruden før skaderne bliver så store, at de ødelægger udsynet, for så bliver det først rigtigt farligt. Vi kender det alle sammen, at man pludselig bliver mere generet af ridserne, når lyset bliver skarpere, siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.