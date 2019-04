Vejvrede endte med 21-årig kvinde flækkede 65-årigs øjenbryn

En nylig undersøgelse viser, at en tredjedel af os har prøvet at få en strakt langemand, en knyttet næve eller andre aggressive fagter med på vejen, når vi begiver os ud i trafikken.

I Køge i går nøjedes en 21-årig kvinde dog ikke med at slå ud i den blå luft. Hun ramte nemlig en 65-årig mand lige i ansigtet.

Kort efter klokken 14 anmeldte manden, der er fra Køge, at han havde været udsat for vold efter en episode om uenighed i trafikken.

Ifølge patruljen på stedet var omstændighederne, at den unge kvinde kørte i sin personbil ad Stensbjergvej mod Nørre Boulevard, da der opstod uenighed med den bagvedkørende 65-årige mand omkring, hvor tæt de to biler kørte på hinanden. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

På Niels Juelsgade skulle kvinden svinge, hvorfor hun bremsede ned. Men da hun følte, at den bagvedkørende mand chikanerede hende ved at køre tæt på, standsede hun i stedet for at gå tilbage og tale med den 65-årige.

Et flækket øjenbryn

De to parter kom op at skændes, og der opstod tumult. Den 65-årige fik herunder et knytnæveslag i hovedet, så hans øjenbryn flækkede.

Den 21-årige kvinde blev afhørt og sigtet for vold.

- Da hun går hen til ham, bliver hun ramt af hans bildør. Hun har en oplevelse af, at han også er opfarende, og han optrapper konflikten, så hun skal forsvare sig selv. Hun føler, det er selvforsvar, fortæller kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist til Ekstra Bladet.

- Der er ingen materielle skader, og hun har heller ingen skader. Han har skader, der viser, det er voldsomt, hvad der er sket mod ham.

Politiet skal nu efterforske sagen færdig i striden imellem de to bilister, hvorefter anklagemyndigheden vil tage stilling til, hvordan sagen skal afgøres.

- I sådanne sager hvor der er en gensidig konflikt, vil det være en juridisk vurdering af, om man er lige gode om det, siger Charlotte Tornquist.

