Vejvrede i Aarhus: Kvindelig bilist sparkede anden kvindelig bilist

Ordet 'vejvrede' var i 2011 med i opløbet om at blive kåret til årets nye ord af Dansk Sprognævn. Siden da er det desværre blevet et almindeligt begreb i vores ordforråd og også i trafikken.

Således også i går ved 17-tiden, da en 24-årig kvinde kørte i bil med sin veninde på Skanderborgvej i retning mod Viby Torv i Aarhus.

Kvinden har forklaret til politiet, at de undervejs flere gange blev chikaneret af en anden bil, der kørte ind foran dem, så den 24-årige kvinde var nødt til at lave flere hårde opbremsninger. Da de holdt i krydset ved Viby Ringvej/Vestergårdsvej holdt den anden bil igen foran dem, og den 24-årige kvinde tog sin mobiltelefon frem for at tage et billede af den, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.



Men den kvindelige fører af bilen foran den 24-årige steg pludselig ud og gik hen til den 24-åriges bil, åbnede fordøren og begyndte at sparke kvinden på benene og slog hende i ansigtet med en knytnæve og kradsede hende i hovedet. Herefter blokerede hun ifølge anklagen bildøren med benet, så den 24-årige kvinde ikke kunne lukke den, og hun begyndte at slå på sideruden med en metalgenstand.

'Er I ikke klar over hvem jeg er?'

Ifølge forklaringen fra den 24-årige, råbte overfaldskvinden: 'Er I ikke klar over, hvem jeg er?', hvorefter hun gik tilbage til sin bil og kørte fra stedet.



Den 24-årige kvinde har oplyst til politiet, at hun aldrig har set kvinden før.

- Hun har givet os nogle oplysninger omkring bilen, så vi har noget at gå videre med. Men hende, der sidder i bilen, kan have lånt bilen, så vi vil gerne have oplysninger fra vidner, siger Janni Lundager, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi har kun kvindens og hendes venindes forklaring, så vi har kun den ene side af sagen, så vi kan ikke vide, hvad der er gået forud, men uanset hvad berettiger det selvfølgelig ikke, at man slår og sparker en person, siger Janni Lundager.

Den 24-årige kvinde beskriver overfaldskvinden som:



20-25 år

165-170 cm

Mulat af udseende

Blond, farvet hår med mørke hårrødder

Talte med arabisk accent

Var iført en sort jakke med brun pelskrave og muligvis 'bamsesko'

Østjyllands Politi vil gerne høre fra vidner, der har overværet episoden ved Vestergårdsvej/Viby Ringvej. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

