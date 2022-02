Vender ikonisk fremtidsbil tilbage i fremtiden?

Noget tyder på, at en meget berømt filmbil kan få en elektrisk arvtager

Uanset om man er interesseret i biler eller ej, vil de fleste kunne genkende en DeLorean DMC-12 som bilen, der blev berømt i filmen 'Tilbage til Fremtiden' fra 1985, hvor teenageren Marty bliver transporteret tilbage til 1950'erne.

Selvom DeLorean DMC-12 blev verdensberømt som bilmodel, blev bilmærket aldrig et hit, og modellen fik aldrig en efterfølger.

Nu er der imidlertid noget, der tyder på, at vi kan få en arvtager til den ikoniske filmbil at se.

Det skriver mediet InsideEVs.

I dag ejes rettighederne til DeLorean-navnet af firmaet DeLorean Motor Company, som dog ikke er det samme som det originale DeLorean Motor Company, der stod bag bilerne.

Det nye DeLorean Motor Company har i et opslag på twitter givet et kraftigt hint om, at de er på vej med en moderne elektrisk fortolkning af DeLorean DMC-12.

'Fremtiden blev aldrig lovet. Gentænk i dag,' lyder det noget kryptiske tweet fra DeLorean Motor Company, der opfordrer til, at man tilmelder sig verdenspremieren på den nye DeLorean.

Endnu er der ikke meget viden om, hvad vi kan forvente af en ny DeLorean, men InsideEVs gætter på, at modellen vil hedde 'DeLorean EVolved', og at den vil blive en luksuriøs sportsvogn med elektrisk drivlinje.

Inden man pantsætter sine værdier og tager lån i friværdien for at være klar til at købe en ny DeLorean, bør man dog lige trække vejret dybt.

Bilhistorien rummer mange eksempler på firmaer, der har forsøgt sig med at ville genskabe historiske bilmodeller, uden at det er blevet til noget. Om det bliver tilfældet her, må tiden vise.