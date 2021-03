Venners kørsel gør unge utrygge

Har du som ung person følt dig utryg, når du har siddet som passager i en bil ført af en af dine venner?

Så er du ikke alene.

I en ny undersøgelse svarer 50 procent af unge mellem 17 og 24 år, at de inden for det seneste år har kørt med venner, hvis kørsel skabte utryghed.

Utrygheden opstod blandt andet på grund af for høj fart, uopmærksomhed, kørsel i påvirket tilstand, manglende brug af sele eller hasarderet kørsel.

Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden vil med en ny kampagne sætte fokus på de unges adfærd i trafikken.

- Alt for ofte går det desværre galt med unge i trafikken, blandt andet fordi de prøver grænser af og ikke har så meget erfaring endnu. I den nye kampagne minder vi dem om, at deres valg ikke kun kan ramme dem selv, men i høj grad også deres familie og venner, hvis det går galt, siger René Højer, områdechef for sikkerhed i TrygFonden.

Skal sige fra

Det er blandt andet håbet med kampagnen, at de unge får lettere ved at sige fra over for deres venner.

- Vi har testet kampagnen på unge, og de har blandt andet sagt, at de fire film får dem til at tænke over, at det ikke kun går ud over dem selv, hvis de dør i en trafikulykke. Det er den refleksion, der er vigtig, og som formentlig gør det nemmere at sige fra næste gang, at vennerne kører hasarderet i trafikken, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

