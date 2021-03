Verdens dårligste idé? Nu kan alle i bilen styre musikken

'Rihanna!'

'Nej, Daimi'

'Jeg vil altså høre Poul Krebs'.

For mange er det at lytte til musik en essentiel del af det at køre på roadtrip. Men det er bare ikke altid sagen at skulle sidde på bagsædet i tre timer i streg, hvis chaufføren eller forsædepassageren har sat toner på, som man simpelthen ikke kan holde ud at høre på.

Det har den Volvo-ejede bilproducent Polestar nu en løsning på, som umiddelbart at dømme godt kan give anledning til en del musik-skænderier på lange ture.

Elbilen Polestar 2 har nu nemlig integreret en særlig Spotify-feature i bilens infotainmentsystem.

Group Sessions Beta hedder Spotify-funktionen, som blev lanceret af Spotify i fjor, og som nu har fundet vej til bilernes verden. Med funktionen kan en bruger oprette en gruppe, og alle i den gruppe, som er premium-brugere, vil kunne sætte sange i kø, vælge playlister og afgøre, hvilken musik der skal spilles.

- Vi ved alle, at af og til har chaufføren ikke den bedste musiksmag, og det vil min familie sikkert være enig i. Tilføjelsen af Group Sessions Beta fra Spotify er en fed måde for andre i bilen at påvirke playlisten og nyde deres yndlingssange, siger Thomas Ingenlath, som er adm. direktør i Polestar, i en pressemeddelelse.

Sådan fungerer det

For at være med i en gruppesession skal bilens øvrige passagerer scanne en kode fra Spotify-appen på infotainmentsystemet i Polestar 2-bilen. Dermed forbindes deres mobil til bilens app, og så kan de sætte sange, podcasts og playlister i kø, som de vil.

Chaufføren kan dog når som helst tilbagekalde adgangen.

- Fordi passagerer ikke altid har ret, lyder det fra Polestar.

