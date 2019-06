Verdens dyreste bil: Ferrari er nu anerkendt som værende kunst

Tiltaget sker for at beskytte bilens design mod at blive kopieret

Kan en bil og dens design være kunst?

Ja, siger en italiensk domstol, som har godkendt, at den klassiske Ferrari 250 GTO anerkendes som værende kunst i et forsøg på at beskytte bilen og designet mod at blive kopieret eller genfremstillet.

Det skriver Telegraph.

Ferrari 250 GTO betragtes af mange som Den Hellige Gral inden for klassiske biler, og i fjor blev en 250 GTO på auktion solgt for over 300 millioner danske kroner. Dermed blev dét eksemplar af den klassiske Ferrari den dyreste bil nogensinde solgt på en auktion.

Lige præcis denne 250 GTO, som blev solgt for 300 millioner kroner på en auktion i 2018, er verdens dyreste bil solgt på en auktion nogensinde. Foto: Ferrari

Nu har en domstol i den italienske by Bologna godkendt 250 GTO-modellen som værende 'original kunst, der ikke må imiteres eller reproduceres,' skriver Telegraph.

- Det er første gang i Italien, at en bil er blevet anerkendt som værende kunst, siger en talsperson fra Ferrari til The Daily Telegraph.

- Det er ikke kun dens smukke ydre, som gør den speciel - den har også en lang motorsportshistorie, siger vedkommende.

- Et automobilt ikon

Sagen begyndte, fordi Ferrari klagede over, at et lille firma i den nordlige del af byen Modena havde planer om at begynde at producere replikaer af Ferrari 250 GTO.

Ferrari indsendte en anmodning om at få den klassiske bils design og intellektuelle ejendomsrettigheder officielt anerkendt.

Retten i Bologna fastslog, at 'udarbejdelsen af bilens linjer og dens æstetiske elementer har gjort 250 GTO unik, et ægte automobilt ikon'.

Derfor fastslog retten, at rettighederne til produktionen, kommercialiseringen og promoveringen af modellen udelukkende tilhører Ferrari.

Ferrari 250 GTO blev tilbage i 1960'erne berømt som en af det italienske mærkes mest succesfulde racerbiler, og den blev særlig kendt for sin aerodynamik, gode køreegenskaber og en stærk V12-motor.

Kun 36 eksemplarer af 250 GTO blev bygget.

