Verdens dyreste: Boble fra 1964 har kun kørt 37 km

Det er en af de biler, som det er svært ikke at holde af.

Volkswagen Type 1, også kendt som VW Boble eller folkevognsboblen, er med sine runde former og næsten nuttede udseende indbegrebet af tidligere tiders familiebil.

Første version blev lavet i 1938, og modellen har stort set siden haft legendestatus. Nu kan en næsten ubrugt VW Boble fra 1964 blive din. Den er til salg på bilsalgssiden Hemmings.com, hvor den i skrivende stund står til en million dollar.

Det svarer til 6,5 millioner kroner.

Har kørt 37 kilometer

Der er tale om en sort VW Boble, der blot har kørt 37 kilometer. Den blev købt af en mand ved navn Rudy Zvarich i 1964. Han nænnede ikke at bruge bilen, så han nøjedes med at køre den direkte fra forhandleren og hjem til en bekendt, hvor den fik lov at stå stille i to år.

Herefter blev den kørt 35 kilometer videre til en garage i Portland, Oregon, og her fik den så lov at stå parkeret i yderligere 48 år - beskyttet fra solens skadelige stråler, så den sorte lak i dag næsten skinner som ny.

I 2014 døde Rudy Zvarich, og hans nevø skulle vise sig at være mindre viljestærk end sin onkel. Han kørte to kilometer i bilen og bragte dermed den samlede distance op på 37 kilometer.

Bilen har aldrig haft brug for at komme på værksted, og med i købet følger hjulkapsler, viskerblade og sidespejle, der aldrig har været monteret. Det skriver Boosted.dk.

Bider nogen på krogen og smider 6,5 millioner kroner eller mere på bordet, vil det være den dyreste VW Boble i historien, skriver flere medier.

Om lidt er det forbi

Boblen bliver stadig produceret den dag i dag, om end i andre former og med mere moderne materialer end i 1964.

Det varer dog ikke længe, før det er slut. I september meddelte Volkswagen, at det i 2019 skal være slut med at producere den ikoniske bil, der dermed kan bryste sig af 71 år på produktionsbåndet.

Selv om VW Boblen tager sig uskyldig ud på overfladen, så trækker den tråde tilbage til Nazityskland og Adolf Hitler, der støttede idéen om masseproduktion af en enkel og billig familiebil til folket.

