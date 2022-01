Verdens fedeste Ford?

Herhjemme kender vi mest Ford for at bygge velkørende familiebiler som Focus, Mondeo, Fiesta og Kuga, men tager man en tur over på den anden side af Atlanten til hjemlandet USA, er der lidt andre modeller i Fords modelprogrammer.

En af dem er firehjulstrækkeren Bronco, som blev lanceret i en helt ny udgave sidste år. Nu er Ford imidlertid klar med en spritny version af Bronco, og der kan meget vel være tale om den mest rå Ford nogensinde.

Bronco Raptor hedder Fords nye ekstreme offroad-maskine, som er bygget af Fords sportslige afdeling Ford Performance med inspiration fra verdens vildeste offroadløb.

Derfor er Raptoren også udstyret med offroad-teknik, som man normalt kun finder på racerbiler bygget til formålet.

- Vi var bare nødt til at bygge Bronco Raptor - det er vores ultimative bil til hardcore offroad-entusiaster, som kræver noget mere, siger Carl Widmann, som er chefingeniør i Ford Performance.

- Ligesom Ultra4-ørkenracerbilerne kan Raptor klare ørkenklitter med motorvejshastigheder og er udstyret med offroad-teknologi og hardware på konkurrenceniveau, siger han.

Under hjelmen finder man 3,0-liters turbomotor, som leverer over 400 hk. Desuden kommer Bronco Raptor med særlig HOSS 4,0-offroad affjedring, ramme i højstyrkestål og 37 tommer All Terrain-hjul.

Ford oplyser ikke, hvad den nye Bronco Raptor koster.

Desværre er der ikke umiddelbart udsigt til, at modellen kommer til Danmark. Hverken den almindelige Bronco eller denne Bronco Raptor markedsføres i Europa.

Til gengæld kan man stadig købe den hårdføre pickup Ford Ranger Raptor i Danmark.