Verdens længste bro er åbnet: Gaber du tre gange går alarmen i gang

Onsdag er en 55 kilometer lang bro mellem Macao og Hongkong åbnet, men man skal opfylde en række krav for at få lov at krydse den i bil

Ni år, 130 mia. kroner og mindst ti liv har det kostet at forbinde Hongkong og Macao med verdens længste bro- og tunnelforbindelse over vand.

Den er 55 kilometer lang og er netop åbnet for trafik. Men det er dog de færreste indbyggere i de to selvstændige byer, der får lov at køre over den i egen bil.

Det kræver nemlig specielle tilladelser, og særligt dem, der vil bruge broen til at køre fra Hongkong og ind i Kina, er underlagt skærpede krav. Kun hvis man driver forretning i Kina og derfor betaler skat her, har doneret mindst 4,7 mio. kroner til velgørenhed i Guangdong-provinsen eller er en del af det politiske system i landet, kan man få tilladelse.

Det skriver South China Morning Post.

Bilister skal køre i højre side

Broen har heller ikke nogen togforbindelse, så almindelige borgere må i stedet tage til takke med private shuttlebusser, der kører hvert tiende minut.

Det betyder dog også, at de går glip af en hel del ualmindelige krav og kendsgerninger, som privatbilisterne vil møde undervejs på broen.

Først og fremmest er der jo den udfordring, at man ikke kører i samme side af vejen i Kina som i Hongkong og Macao. Hvor sidstnævnte kører i venstre side som briterne, bruger man i Kina samme side som herhjemme.

Da det ubetinget er Kina, der har maoskoene på i det umage parforhold, skal bilisterne køre i højre side, mens de er på broen og så stoppe og skifte til venstre, inden de kører ind i Hongkong eller Macao.

De første shuttlebusser kører over broen onsdag. Foto: Anthony Wallace/AP/Ritzau Scanpix

Tre gab og du er ude

Det er ifølge The Guardian også et krav for at krydse broen, at bilisterne får målt deres blodtryk og puls undervejs. Det er uklart, hvordan det helt præcist foregår, men informationerne sendes angiveligt til et kontroltårn, der holder øje med hver enkelt bilist på broen.

Her har man også adgang til særlige kameraer, der fungerer lidt som trætheds-alarmen i mange nye premiumbiler - gaber man mere end tre gange på 20 sekunder, så udløser det angiveligt en alarm i kontroltårnet.

Igen er det dog usikkert, præcis hvordan personalet vil reagere på, at der et sted på den 55 kilometer lange forbindelse er en træt bilist.

Det er ellers ikke, fordi forbindelsen ligefrem opfordrer til at kede sig undervejs. Den består af en række broer, store kunstige øer og en tunnel. Det længste brostykke er på 22,9 kilometer - det svarer til at køre på en bro fra motorvejstilkørslen ved Aarhus til Skanderborg - og tunnelen er 6,7 kilometer lang.

Projektet er undervejs blevet kaldt 'broen af blod og sved' på grund af de mindst ti dødsfald og flere hundrede arbejdsulykker, der har ramt byggeriet. Det er her værd at bemærke, at det kun er Hongkong-siden af byggeriet, der har offentliggjort antallet af dødsfald og ulykker.

Hvor mange der har måttet lade livet på den kinesiske del af broen er uvist.

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, åbnede officielt broen tirsdag. Foto: Aly Song/AP/Ritzau Scanpix

Kinas svar på Sillicon Valley

Det er myndighedernes håb, at forbindelsen kan binde den østlige og vestlige side af Perlefloden bedre sammen, øge turismen og skabe en kinesisk pendant til Silicon Valley, hvor de finansielt stærke byer på østbredden, Hongkong og Shenzhen kan arbejde tættere sammen med byer og fabrikker på den vestlige side.

Det har dog også fået kritikere til at spekulere i, at broen er drevet mere af politiske end økonomiske årsager - og at den i virkeligheden er et led i et kinesisk ønske om at øge kontrollen over de selvstændige byer.

Det bærer kun mere brænde til kritikernes bål, at man ifølge New York Times allerede er ved at bygge en ny bro over Perlefloden, der denne gang vil gå fra Shenzhen lige nord for Hongkong.

Den skal åbne i 2023, hvis alt går som planlagt.

Sådan ser den nye bro ud, som forbinder Hongkong med Kina. Foto: www.hzmb.hk

