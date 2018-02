Verdens længste pubcrawl: Mand kører 37.000 km for at gå på bar

En 38-årig mand nåede for nylig frem til den bar i Chile, der var målet for hans 7-måneder lange rejse. Han er kørt hele vejen fra verdens nordligste bar i Svalbard i en gammel sportsvogn

Med over 37.000 kilometer, 21 lande og en ødelagt kobling bag sig kunne 38-årige Ben Coombs i sidste uge endelig gå ind på baren i den lille by Puerto Williams i Chile og bestille en øl.

Baren her er angiveligt det sydligste udskænkningssted på Jorden, der er offentligt tilgængeligt, og derfor et naturligt mål for englænderens syv måneder lange rejse. Den begyndte nemlig også med en øl på verdens nordligste bar i Svalbard, Norge.

Rejsen, som Ben Coombs har dokumenteret på sin Facebookside, er dermed den længste pubcrawl nogensinde. Og på nær et par nødvendige ture med skib og færge er Ben Coombs kørt hele vejen i sin 20 år gamle TVR Chimaera, kaldet 'Kermit'.

En håndbygget engelsk cabriolet, der på imponerende vis klarede de mange kilometer med kun en enkelt større reparation trods dårlige veje, varme, kulde, støv og slid.

'Kermit' skulle have ny kobling i Nicaragua, men ellers var der ingen store reparationer undervejs. Privatfoto: Ben Coombs

Åben for offentligheden

Ideen til den lange pubcrawl kom ifølge BBC til verden over en øl på en bar hjemme i England. Ben Coombs gik herefter i gang med at lede efter verdens nordligste og sydligste barer, og det var et krav, at de havde alkoholbevilling og var offentligt tilgængelige.

Der findes eksempelvis barer i Antarktis, der teknisk set skænker øl længere sydpå end den i Puerto Williams, men de ligger på kontinentets militærbaser og er derfor ikke åbne for offentligheden.

Den nordligste bar, hvor man kan gå ind fra gaden og bestille en øl, viste sig at ligge i Pyramiden-bosættelsen på Svalbard - under 1000 kilometer fra Nordpolen. Det er praktisk talt en spøgelsesby, der blev forladt af et russisk mineselskab tilbage i 1998, men ganske få mennesker bor stadig på byens hotel, og her er også en fungerende bar.

Lagerøl og billig whisky

Efter startskuddet i Pyramiden sejlede Ben Coombs og hans grønne cabriolet til det norske fastland og kørte ned gennem Skandinavien og Europa til Southhampton, England.

Her blev bilen læsset på et skib til New York, og efter genforeningen på amerikansk jord fortsatte turen på tværs af Guds eget land, gennem Mexico og Mellemamerika til Panama.

Flere steder undervejs var det en udfordring at komme frem for 'Kermit'. Som her i Colombia, hvor Ben Coombs må navigere uden om et stenskred. Privatfoto: Ben Coombs

Fra Panama blev bilen igen fragtet via skib til Colombia, og Ben Coombs kunne endelig sætte kursen stik syd.

- På det tidspunkt var der kun små 8000 kilometers kørsel tilbage på tværs af Columbia, Ecuador, Peru, Chile og Argentina for at nå den sidste bar på jorden, siger Ben Coombs til BBC.

Chilensk linedanse, lagerøl og whisky

Den grønne TVR kunne dog ikke følge med ham hele vejen til Puerto Williams. Han måtte efterlade bilen i Punta Arenas og sejle i 40 timer for at nå frem til sin destination.

Selv om den engelske eventyrer med stor sandsynlighed har været tørstig efter øl på dette tidspunkt, var byens bar ikke lige, hvad han havde drømt om.

- Inden for var der plastikhavemøbler, chilensk linedance på TV og en menu, der udelukkende bestod af lagerøl og billig whisky, siger Ben Coombs til BBC og tilføjer:

- Der findes sandsynligvis mere tiltalende steder at rejse over 20.000 miles for at nå frem til, men det er ikke rigtig pointen. Det er rejsen, der betyder noget, ikke destinationen.