Verdens største bilmarked tog et ordentligt dyk i 2019

Nedturen på bilmarkedet i Kina fortsætter og trækker med et fald på 8,2 procent den globale industri med ned i sølet

Når 1,4 milliarder mennesker letter på speederen og holder igen med at købe nye biler, kan det mærkes i hele verden.

Salget af biler i Kina faldt i 2019 med 8,2 procent, fremgår det af tal offentliggjort af den kinesiske bilindustri tidligere på ugen.

Det skriver Reuters.

Det er tredje år i træk, at salget af biler i verdens mest folkerige land går tilbage.

I 2018 lød faldet på 3 procent. Dermed er der tale om en forværring af krisen.

Handelskrig med USA

Ifølge CNN landede det samlede salg af biler i Kina på lidt under 25,8 millioner.

Mediet peger på svigtende økonomisk vækst, handelskrigen mellem Kina og USA og nye standarder for CO2-emissioner som forklaring. Også den kinesiske regerings kamp mod forurening nævnes som en mulig faktor.

Skal man tro estimater fra kinesiske analytikere vil salget af biler i Kina også falde i 2020, men dog kun med 2 procent.

Krisen rammer også elbiler

Kina er verdens største bilmarked, og det trækker derfor den globale industri ned, når der er udfordringer med at sælge biler i landet. Også Europa og USA tumler med bilsalget, men har ikke oplevet nær så stort et dyk som kineserne.

Volkswagen er den bilfabrikant, der med afstand sælger flest biler i Kina.

Også salget af elbiler og opladningshybrider bløder i Kina - ikke mindst som følge af regeringens beslutning om at skære ned på statsstøtten til elektriske køretøjer. Her er der trods skyhøje forventninger sket et fald på 4 procent.

