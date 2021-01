Verdens største: Nu skal de lave noget helt andet

Verdens største fabrik med produktion af dieselmotorer ligger i franske Tremery. Men fordi der bliver solgt færre dieselbiler, ændrer fabrikken nu fokus. Nu skal der bygges elmotorer.

Det skriver Reuters.

Fra i 2020 at udgøre 10 procent af produktionen, forventes den Stellantis-ejede fabrik i 2021 at fordoble andelen af elmotorer af den samlede produktion til cirka 180.000 elmotorer. Det er planen at nå op på at producere 900.000 enheder om året i 2025. I så fald vil elektriske motorer udgøre over 50 procent af, hvad fabrikken samlet byggede på sit højeste inden coronapandemien.

Produktionsomlægningen på den franske fabrik er et billede på den forandring, som sker i bilindustrien i disse år. Siden dieselskandalen er efterspørgslen på dieselbiler faldet, og skrappe EU-krav gør, at bilproducenterne har skiftet fokus mod elektriske biler.

- 2021 bliver et afgørende år, den første rigtige overgang til verden af elektriske biler, siger Laetitia Uzan, som er repræsentant for CFTC-unionen på Tremery.

Kan koste jobs

For de 3000 ansatte på Tremery-fabrikken og den øvrige bilindustri medfører skiftet til elbiler- og motorer dog en udfordring.

Elektriske motorer har kun omtrent en femtedel af komponenterne, som en traditionel forbrændingsmotor har. Dermed kan skiftet risikere at koste jobs, fordi produktionen kræver færre hænder.

Laetitia Uzan anerkender ifølge Reuters risikoen for, at der kan være behov for færre medarbejdere, men mener, det kan ske 'naturligt' i forbindelse med, at medarbejdere går på pension.

