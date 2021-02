Vi elsker denne bilmodel: Nu er en ny klar

Danske bilkøbere har længe haft en forkærlighed for Nissan Qashqai. Modellen er i Danmark blevet solgt i cirka 36.000 eksemplarer, og på verdensplan i over tre millioner eksemplarer. Herhjemme har Qashqai flere gange blandet sig i toppen af salgslisterne som den mest solgte bil i løbet af et år.

Nu er en ny udgave af Qashqai på vej, og modellen har netop fået verdenspremiere.

Der er tale om tredje generation af Nissans familiehit, og modellen kommer til Danmark til sommer.

Den nye model skal bygges på en helt ny platform, som gør, at Qashqai i tredje generation bliver større, mere avanceret og ifølge Nissan bedre at køre.

- Den nye Qashqai vil ændre, hvad kunderne kan forvente sig af en familiebil. Komfort, raffinement og teknologi som i biler i en højere luksusklasse, og køreoplevelsen vil være god for såvel fører som passagerer, lyder det fra Nissan.

Designet er genkendeligt fra anden generation, men den nye skal bygges på en ny platform. Foto: Nissan

Forgængern er solgt i over tre millioner eksemplarer, så der er store forventninger til den nye Nissan Qashqai. Foto: Nissan

Interiøret i Qashqai har i den nye version fået en større overhaling. Foto: Nissan

Nye drivliner

Blandt de vigtigste nyheder for den nye Nissan Qashqai er to nye drivliner, som tæller en 1,3-liters benzinmotor med mild-hybrid teknologi, og for første gang hiver Nissan deres E-Power-drivline til Europa.

E-Power-systemet i den nye Nissan Qashqai er udviklet specifikt til modellen. I systemet drives bilen fremad af en elmotor, som får sine kræfter fra et batteri. Men for at kurere potentiel rækkeviddeangst er Qashqai med E-Power-teknologi udstyret med en 1,5-liters benzinmotor, som fungerer som en generator til opladning af batteriet under kørsel, så man forlænger bilens rækkevidde.

E-power kan fås med både to- og firehjulstræk, seks trins manuel gearkasse eller syv-trins automatgear.

