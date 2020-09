Vi føler os tryggest på de farligste veje: - En ond cirkel

Selvom flest dødsulykker i trafikken sker på landeveje, er det også her, at mange bilister føler størst tryghed i trafikken.

To ud af tre trafikdrab sker på en landevej, viser ulykkestal fra Vejdirektoratet, og i omkring halvdelen af dem er der for høj fart involveret. Det er derfor, at landevejene er i fokus, når Rådet for Sikker Trafik i disse uger gennemfører en landsdækkende fartkampagne, 'Sænk farten - bare lidt'.

Selv om landevejene er de farligste veje målt på antallet af trafikdræbte, så er det nemlig også de veje, hvor flest bilister føler sig mest trygge, når de kører i trafikken. Det viser en undersøgelse blandt 1208 bilister, som Epinion har gennemført på vegne af Rådet for Sikker Trafik.

Flest mister livet

- Det er meget tankevækkende, at vi føler os tryggest på de veje, hvor flest mennesker mister livet. Risikoen er, at folk vælger at køre endnu stærkere på landevejene, hvis de opfatter vejene som trygge og fredsommelige. For så har vi for alvor den onde cirkel med flere alvorlige ulykker, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen svarer 35 procent af de adspurgte, at de føler sig mest trygge på en landevej, når de kører som fører af en bil. 17 procent svarer motorveje med 110 km/t, 16 procent svarer byveje og 13 procent svarer motorveje med 130 km/t. Resten svarer 'Ved ikke'.

Uforudsigelige

I en tidligere undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik indrømmede fire ud af ti bilister, at de meget ofte, ofte eller engang imellem kører 100 km/t. på en vej, hvor man må køre 80 km/t. Den høje fart på landevejene er problematisk, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik.

- Landevejene er uforudsigelige, da man på de veje både kan møde biler, cyklister, traktorer og lastbiler, der kører med forskellige hastigheder. Samtidig er der mange udkørsler, sving og modkørende, der kommer tæt på. Der skal ikke meget til, før der kan ske noget pludseligt og uforudset, som kan gå galt. Og sker det, så har selv en lille fartoverskridelse en stor betydning for ulykkens omfang, siger Michelle Laviolette.

Rådet for Sikker Trafiks kampagne mod for høj fart på landevejene gennemføres i hele landet fra 31. august til og med 20. september. Når kampagnen slutter, sætter politikredsene ind med en uges fartkontrol fra 21.-27. september.

