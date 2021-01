Vi jagter disse biler: - Interessen er eksploderet

For første gang er der over 2000 elbiler til salg på Bilbasen

Danskerne vil ikke kun have nye elbiler - også de brugte af slagsen er meget eftertragtede.

Således er der for første gang over 2000 af slagsen til salg på Bilbasen, der mærker en stigende interesse for elbiler og opladelige hybridbiler.

Det oplyser Bilbasen i en pressemeddelelse.

- Vi startede ugen med at have 1954 elbiler til salg, men på fire dage er der sat over 270 nye til salg, så lige nu har vi 2152 til salg, og tallet stiger dag for dag, siger Jan Lang, markedsanalytiker for Bilbasen.

- Interessen for elbilerne er nærmest eksploderet i form af søgningerne i de seneste tre måneder, og den er endda tiltaget, efter de nye bilafgifter trådte i kraft i slutningen af december, siger Jan Lang.

Forventer højt salg

De nye bilafgifter har betydet, at visse elbiler er faldet i pris, mens andre - typisk de dyreste - elbiler er steget i pris. Men på brugtmarkedet kan de stadig fås til den 'gamle' pris.

- Forhandlerne reagerede hurtigt og indregistrerede en stor mængde af de elbiler, der stod til at stige i pris, inden afgifterne steg, så derfor kan de stadig købes til de gamle priser, siger Jan Lang.

- Der er en klar sammenhæng mellem forbrugernes interesse for elbiler på den ene side, og forhandlernes interesse for at sælge elbiler på den anden side, og jeg forventer, at vi vil se et højt salg af brugte elbiler i de næste måneder og for den sags skyld resten af 2021, siger han.

