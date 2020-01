Vi køber rekordmange af disse biler: Ét mærke er særlig populært

Danske bilkøbere vil i stigende grad have biler, der i en eller anden udstrækning er blevet elektrificerede. Således slog både salget af hybridbiler og plug-in hybridbiler rekord i 2019.

I fjor blev der solgt 14.000 almindelige hybridbiler, og den klart største spiller på det marked er fortsat japanske Toyota. For første gang i historien rundede Toyota i fjor 10.000 solgte hybridbiler i Danmark på et år med et samlet salg på 10.110 hybridbiler. Det er en stigning på 12 procent sammenlignet med 2018, hvor der trillede 8993 Toyota-hybridbiler ud fra forhandlerne.

Samtidig er det for ottende år i træk ny salgsrekord for den japanske bilgigant. Med salget i 2019 tegnede Toyota sig for 71 procent af salget af hybridbiler i Danmark - svarende til lige under tre ud af fire solgte hybridbiler.

Danmarks mest populære hybridbil i 2019 blev Toyota Yaris Hybrid med i alt 2793 indregistrerede biler. Yaris Hybrid har nu været Danmarks mest populære hybridbil i otte år i træk, men fik for første gang virkelig kamp til stregen af en anden bilmodel, nemlig den nye Toyota Corolla Hybrid.

Stor stigning i opladelige hybrider

De er ikke helt så populære som de almindelige hybridbiler, men danskerne har alligevel i langt højere grad end tidligere smidt pengene plug-in hybridbiler, hvor man kan slutte bilen til en stikkontakt for at lade det indbyggede batteri op. Således blev der i 2019 solgt 3885 plug-in hybridbiler, hvilket er en stigning på 24,2 procent i forhold til året før. I 2018 blev der solgt 3127 plug-in hybrider, hvilket i forvejen var et stort spring i forhold til de 620, som blev solgt i 2017.

- Salget af plug-in hybridbiler er for alvor slået igennem på det danske marked. Den positive udvikling kan skyldes, at markedet generelt er ved at være modent til nye og mere miljøvenlige løsninger. Plug-in hybridteknologien er en fornuftig trædesten i den grønne omstilling, da frygten for at løbe tør for strøm ikke eksisterer, og samtidig får man mulighed for at blive fortrolig med el-teknologien. Det er altså en teknologitype, der passer til manges mobilitetsbehov i hverdagen, siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.

Mest populære plug-in hybridmærke blandt danske bilkøbere i 2019 blev Kia med et salg på 1987 plug-in hybridbiler. Næstmest populære mærke blev Mitsubishi med 552 biler. Hyundai blev nummer tre med 436 biler.

