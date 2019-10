Vi skrider fra Bilka-buler

Ny undersøgelse viser, at et stigende antal af bilister smutter fra parkeringsskader uden at lægge kontaktinformation

Bilen er parkeret foran Bilka, og hele familien er på vej på lørdagsindkøb.

Men da lille Magnus på bagsædet åbner døren, får vinden fat i den, og den flyver op i siden på bilen, der er parkeret ved siden af.

Mor skælder ud, mens far med spyt prøver at fjerne ridsen i nabobilens lak. Og det lykkes - næsten. I hvert fald er det ikke så slemt, at man ligefrem behøver lægge en seddel i forruden. Lyder det bekendt?

Hvis du gør sådan, så er du i hvert fald ikke alene. Det er i dag mere reglen end undtagelsen, at bilister stikker af, når de laver en bule eller skramme på andres biler. Det viser online formidler af værkstedsreparationer Autobutlers undersøgelse blandt 723 bilejere.

88 procent har oplevet at få deres bil beskadiget af en anden bilist, mens den var parkeret. Men i hele 93 procent af tilfældene er det endt med, at skadeforvolderen er stukket af fra skaden uden at efterlade kontaktinformationer.

Autobutlers værksteder melder om en kraftig stigning i antallet af biler med småskrammer og parkeringsskader. Det skyldes både, at der er flere biler, men også at de skader, der før blev ordnet af forsikringsselskabet, nu ender hos den enkelte bilejer, som selv må punge ud, på grund af forsikringens selvrisiko. Det skriver Autobutler i en pressemeddelelse.

- Vi får hver dag bilejere på værkstederne, som skal have ordnet en parkeringsskade, efter at bilen er blevet skadet af en anden. Hvis den skyldige ikke har meldt sig, kan det mærkes på pengepungen, da man ofte ikke er dækket af forsikringen, fortæller analysechef Jan Sturm fra autobutler.dk. Han opfordrer til, at bilejere tager ansvar, også selv om det kan være ærgerligt at skulle betale for skader på en anden bil.

Sådan forholder du dig ved parkeringsskader Sådan gør du, hvis du er kommet til at skade en anden bil • Du må under ingen omstændigheder bare køre din vej. • Du skal forsøge at finde frem til ejeren af bilen. • Tag billeder af skaden, og også af resten af bilen. • Spørg om der er vidner, hvis navne du må notere. • Kun hvis det ikke er muligt for dig at finde ejeren af bilen, kan du lægge en seddel i vinduet, med dit navn, kontaktinfo og også dine forsikringsinfo. Sådan gør du, hvis din bil er blevet skadet af en anden • Find ud af om der er vidner, eller videoovervågning det pågældende sted. • Tag billeder af skaden. • Kontakt politiet og dit forsikringsselskab og få deres hjælp til at finde frem til skadevolderen. • Hvis du ikke kan finde en skyldig modpart, er det desværre dig selv, der kommer til at betale for at få ordnet bilen.

Loven kræver, at man giver sig til kende, hvis man påfører andres ejendom en skade, ellers kan man blive dømt for hærværk. Men når skadevolderen bare sniger sig væk, så står den pågældende bilejer med udgiften til reparation.

Og selv små skader og ridser på bilen kan blive dyrt. Reparationspriserne svinger afhængig af bilmodel og skadens omfang. Baseret på 3524 gennemførte jobs er gennemsnitsudgiften for bilejeren 3-4000 kroner, men med meget store udsving på de enkelte opgaver, skriver Autobutler.

