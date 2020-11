Vigtig opfordring til bilister: Dette skal du gøre lige nu

Vi er på vej mod mørkere tider, hvor de lyse timer bliver færre, og selvom mange på grund af coronasituationen arbejder hjemmefra, er der stadig en stor portion, der kører til og fra arbejde i mørke.

Derfor gælder det om at være særlig opmærksom på, om man har det korrekte lys på bilen, når man drejer tændingsnøglen, lyder budskabet fra bilejerorganisationen FDM.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

De opfordrer bilister til især at få styr på lyset i deres bil.

- Det allervigtigste er, at der er lys på bilen, og at det bruges rigtigt. Det kan lyde banalt, at man skal huske det rigtige lys på bilen. Men man skal ikke køre særlig langt i mørke, før man møder en bil, hvor den ene pære enten er gået, eller hvor bilisten har glemt at tænde for baglygterne, siger Søren Holten Jacobsen, chefinstruktør på FDM Sjællandsringen, i pressemeddelelsen.

- Det sidste er desværre et velkendt fænomen, som hurtigt kan skabe farlige situationer. Så gå rundt om bilen og tjek, at samtlige lygter kan lyse, og at lygteglassene er rene, siger han.

- Tilpas hastigheden

I marts spurgte Epinion på vegne af Rådet for Sikker Trafik 1757 bilister, om de inden for de seneste tre måneder har oplevet biler med slukkede baglygter, når det var mørkt eller sigtbarheden var nedsat.

Det siger 74 procent af bilisterne ja til. Heraf siger 17 procent, at der opstod en kritisk situation, hvor de f.eks. måtte bremse eller kom ud i rabatten, fordi en anden bil ikke havde lys i baglygterne.

Hos FDM peger de på, at man desuden skal sørge for at tilpasse sin kørsel efter mørkere tider.

- En ting er lyset, en anden er hastigheden. Den skal også tilpasses efter forholdene. Det gælder ikke bare i byen, hvor bløde trafikanter kan være svære at se, især hvis det regner, men også på strækninger, hvor dyr pludselig kan løbe ud foran bilen. Hvert år er det årsag til ulykker, siger Søren Holten Jacobsen.

Sådan bliver du klar til mørkekørsel

- Kontrollér, at alle lygter virker

- Tjek vinduesviskerne for slitage, og gør dem rene

- Hæld frostsikret sprinklervæske på bilen

- Brug bilens aircondition/klimaanlæg til at holde ruderne fri for dug

- Tænd nærlyset, så baglygterne altid er tændte – også om dagen hvor tåge og dis også kan gøre bilen svær at se

- Brug fjernlys/langt lys så ofte som muligt, men blænd ned for modkørende og forankørende

- Vær ekstra opmærksom, når skilte advarer om vildt

Kilde: FDM

