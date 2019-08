Vigtig opfordring til bilister: - Lad være med dette

Det er ikke sjovt at få en fartbøde, og derfor vælger mange bilister nok at passe særlig godt på, at de ikke kører for stærkt, hvis de opdager en af politiets fotovogne eller anden form for fartmåling.

Hos Sydjyllands Politi understreger de dog, at man som bilist skal undlade at overreagere i den slags situationer, fordi det kan være farligt.

Se også: Hver fjerde dansker kender en spritbilist: - Det er helt uacceptabelt

- Kære bilist. Hvis du nu skulle være midt i en overhaling af et andet køretøj, og du midt i overhalingen opdager vores ATK køretøj (typisk fotovogn, red.), så lad være med at afbryde overhalingen og trække ind bagved igen. Der opstår derved farlige situationer for dine medtrafikanter, skriver Sydjyllands Politi i twitter-opfordringen til bilister.

Artiklen fortsætter under opslaget ..

Kære bilist, hvis du nu skulle være midt i en overhaling af et andet køretøj og du midt i overhalingen opdager vores ATK køretøj, så lad være med at afbryde overhalingen og trække ind bagved igen. Der opstår derved farlige situationer for dine medtrafikanter #atkdk #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 9, 2019

Ikke første gang

Det er langt fra første gang, at politiet kommer med den type opfordring i forbindelse med kørsel ved fotovogne.

Fænomenet kaldes kænguru-kørsel, og det opstår, når bilister bremser ned ved stærekasser og fotovogne for så at gasse op efterfølgende.

I en tidligere undersøgelse, som Ekstra Bladet har fortalt om, erkendte mere end hver fjerde danske bilist, at de kører kængurukørsel ved at bremse ned og gasse op i forbindelse med fartmålinger.

Se også: Politiet advarer mod farligt fænomen: Næsten hver tredje bilist indrømmer at gøre det