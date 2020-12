Vigtigt for sikkerheden: Men smertefuldt for din hund

I Danmark bliver vejene saltet, når temperaturen bevæger sig omkring frysepunktet.

Det sikrer blandt andet, at biler bedre kan stå fast, hvilket bidrager til mere trafiksikkerhed.

Som de fleste bilejere måske ved, er vejsalt noget skidt for bilens undervogn, da vejsalt øger risikoen for rustangreb.

Til gengæld er det måske ikke alle hundeejere, som ved, at vejsalt kan være noget skidt for deres hunde.

Faktisk kan vejsalt være en direkte smertefuld oplevelse for hunden.

Det oplyser Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Når det er koldt, kan sne og is samle sig mellem hundenes trædepuder, og de bløde trædepuder er ikke lavet til at gå på det grove vejsalt.

Derfor er det ifølge organisationen ekstra vigtigt, at man passer godt på hundenes poter, når der saltes.

- Det kan være, man oplever, at hunden pludselig virker sløv, når man går tur med den om vinteren. Det har dog sjældent noget med sløvhed at gøre, men derimod har hunden nok ømme poter. Den salt, der spredes på vejene, udtørrer poterne og kan lave sprækker eller sår, som er pinefulde for hunden, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse, i pressemeddelelsen.

Voks på

Dyrenes Beskyttelse understreger, at man blandt andet kan afhjælpe den smertefulde udtørring af hundens poter ved at smøre dem med potevoks inden gåturen.

- Potevoksen skal på, så snart vejene saltes. Hvis hunden først har dannet sår og irritationer, kan man ikke smøre voksen på, og så skal der mere omfattende behandling til, siger Jens Jokumsen.

- Det er en god ide at starte med én pote for at se, om hunden kan tåle voksen. Går det fint, bør det smøres på poterne inden hver gåtur. Efter turen skal poterne skylles i lunkent vand, for at fjerne salt, og kan med fordel efterbehandles med potevoks, så udtørring af poterne forebygges, siger han.

