'Vil ændre bilindustrien mere end elbiler'

Volkswagen er i gang med en gigantisk transformation, som skal sikre, at bilgiganten er klar til den elektriske tidsalder i bilindustrien.

Men hos Volkswagen selv vurderer adm. direktør, Herbert Diess, at bilindustrien står over for en endnu større forandring, end hvad elbiler resulterer i.

Det skriver Automotive News Europe.

Herbert Diess er nemlig af den overbevisning, at selvkørende biler og selvkørende teknologier vil ændre bilindustrien i endnu højere grad, end hvad elbiler resulterer i for tiden.

- Bilen bliver så anderledes, når den kører automatisk, lød det ifølge Automotive News Europe fra Herbert Diess i et interview ved Bloombergs Qatar Economic Forum.

'God position'

For tiden spenderer Volkswagen ifølge mediet omkring 2,5 milliarder euro om året på at forbedre bilgigantens softwareløsninger.

Diess erkender over for mediet, at der stadig 'mangler en del', før at Europas største bilproducent kan kalde sig et kraftværk inden for software til biler, men han understreger, at Volkswagen ikke kan regnes for ude.

- Vi er i en god position i forhold til at forblive en stærk spiller i den fremtidige automobile verden, i 'new auto', som vi kalder det, lyder det fra Herbert Diess.