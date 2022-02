Vil belønne dig for at køre pænt i København

For tiden er der meget debat om, hvorvidt plug-in hybrider er grønne eller ej. Nu vil den tyske bilgigant BMW med et nyt initiativ præge ejerne af plug-in hybrider med et BMW-logo i front til at køre mere grønt, når de kører ind i landets miljøzoner.

I dag er det sådan, at når en BMW plug-in hybrid kører ind i Storkøbenhavn, sikrer den indbyggede funktion, kaldet BMW eDrive-zoner, at bilen selv går over til at køre elektrisk, hvis der er strøm nok på maskineriet. Her har BMW nemlig etableret den særlige eDrive-zone i den allerede definerede miljøzone.

For at give chaufførerne i plug-in hybriderne flere grunde til at køre rent elektrisk indfører BMW fra og med marts måned en ordning, kaldet BMW Points.

Kort fortalt er det et bonusprogram for førere af plug-in-hybrid biler, som belønner rent elektrisk kørsel. Føreren optjener et point for hver kilometer, der er tilbagelagt elektrisk. Inden for de definerede eDrive-zoner bliver brugen af elektrisk kørsel belønnet med dobbelt antal point.

De optjente point kan bruges til gratis opladning af plug-in hybriden.

Fra introduktionen er det kun i Storkøbenhavn, at pointsystemet vil være gældende, men BMW oplyser, at der i Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg også vil blive implementeret eDrive-zoner i løbet af 2022.

Systemet BMW eDrive-zoner er standard på alle plug-in-hybrid biler, som er bygget fra juli 2019 og frem, og som har BMW's operativsystem ID7. Det vil sige BMW 3-serie, BMW 5-serie, BMW 7-serie, BMW X3 og BMW X5. Alle fremtidige plug-in-hybrider vil som standard have teknologien.