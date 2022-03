Vil beskytte vigtig tunnel: - Nu tager vi fat

Hver eneste dag kører tusindvis af bilister gennem Frederikssundsvejstunnelen ved Bellahøj i København. Tunnelen er dog en aldrende sag med 52 år på bagen, og derfor skal den nu renoveres.

Vejdirektoratet tager nu hul på et større renoveringsarbejde, som skal sikre, at tunnelen kan holde i mange år endnu. Kort fortalt er målet med renoveringen, at tunnelen er bedre beskyttet mod vandskader.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Renoveringen består i at udskifte det isoleringslag, der beskytter tunnelens betonkonstruktion mod nedsivende vand.

- Det er absolut nødvendigt, at vi sikrer, at tunnelen kan modstå vand. Siver der vand ned til betonkonstruktionen, så vil det med tiden ødelægge betonen. Vi har tidligere udskiftet mindre dele af tunneldækkets fugtmembran, men nu tager vi fat på at udskifte hovedparten af den eksisterende membran, som har ligget der, siden tunnelen blev bygget for over 50 år siden, siger Kirsten Riis, som er projektleder, i pressemeddelelsen.

Kan give gener

Arbejdet med at få udskiftet isoleringen på tunnelen går i gang 23. marts, og det forventes at blive afsluttet i løbet af oktober i år.

I forbindelse med arbejdet vil flere veje være spærret for trafik, og trafikanter vil blive informeret med skilte med en omkørselsrute i området.

På Borups Allé syd for Frederikssundsvej og ned til krydset ved Hulgårdsvej vil kun én af de to vognbaner være farbare.

'Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og beboerne,' skriver Vejdirektoratet.